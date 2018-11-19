Новая любовь у Козерогов и карьерный рост у Скорпионов: гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

В 2019 году произойдут четыре затмения, которые повлияют на все сферы жизни Козерогов.

Многим Знакам Зодиака в 2019 году предстоит встретиться с переменами, но большинство из них будут благоприятными.

Астролог Анжела Перл рассказала, к каким событиям нужно подготовиться уже сейчас, чтобы избежать неприятных моментов и сохранить жизненные силы, вередают "Вести.юа".

Овен

Гороскоп сулит Овнам удачный год. Зимой произойдет затмение в доме карьеры, поэтому ожидается повышение статуса, не только в работе, но и в других сферах жизни. В середине лета произойдет очередное затмение в четвертом доме — доме семьи. В этот период вероятна смена места жительства, а также заключение браков или беременность. В 2019 году Уран покинет Знак Овна, поэтому год будет продуктивен для инициативных и креативных Овнов. Многие начнут использовать для заработка новые способы, например получать доход в интернете. Весной могут произойти перемены в личной жизни, вероятны знакомства с противоположным полом и новая любовь.

Телец

Важные события ожидают Тельцов в январе и в течение лета. Этот период особенно важен для тех, кто планирует переезд. Некоторых Тельцов ожидают судебные разбирательства, которые могут затянуться на долгое время. В целом 2019 год для представителей этого созвездия будет спокойным, а перемены позволят изменить жизнь в лучшую сторону. С 16 мая по 10 июня Венера будет пребывать в Знаке Тельца, что непременно скажется на личной жизни и материальном положении. В это время появится возможность увеличить свой доход, а кто-то сможет встретить своего спутника жизни. Удачно время для тех, кто желает заняться накоплениями.

Близнецы

Юпитер будет пребывать в девятом доме брака на протяжении всего года, что сулит Близнецам новые знакомства, любовь, замужество и детей. Планета поспособствует успешному завершению начатых дел и удачному оформлению важных документов. Материальное положение станет лучше, но сорвать крупный куш не удастся. Астролог рекомендует Близнецам заниматься не только решением рабочих вопросов, но и уделять больше времени близким, а также не забывать об отдыхе. У тех, кто последует этому совету, год пройдет спокойно.

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Рак

Для Раков грядущий год станет годом перемен, так как возникнут новые возможности, которые не стоит упускать. Могут произойти изменения во всех сферах жизни. 6 января ожидается затмение в секторе брака и партнерства, что сулит Ракам новую любовь. С 4 февраля по 2 марта Венера будет находиться в доме отношений. В этот период появится возможность завести не только романтические отношения, но и важные деловые знакомства. До 3 декабря Юпитер будет пребывать в доме работы. До этого момента Раки могут смело искать новую работу, так как поиски будут удачными. Помимо этого ожидается карьерный рост и повышение ежемесячного оклада.

Лев

Двухлетний цикл затмений наконец-то завершится, поэтому 2019 год станет для Львов спокойнее. 21 января ожидается последнее затмение в Знаке Льва. В этот период Львы смогут завести новые знакомства, как романтические, так и деловые, а также встретить свою вторую половинку. Произойдут улучшения в плане здоровья. Некоторые Львы смогут избавиться пагубных привычек. Успех ожидает Львов, работающих в сфере медицины. Переезд станет началом новой жизни, поэтому те, кто планировал сменить свое место жительства, смогут привлечь в свою жизнь позитивные перемены.

Дева

В 2019 году произойдет затмение в пятом и одиннадцатом домах — домах творчества, что сулит Девам возможность самореализации. 21 января произойдет последнее затмение в двенадцатом доме, и именно с этого момента Дев ожидают серьезные перемены, когда рутина и проблемы останутся позади. Также в течение года ожидаются сразу три важных затмения, которые произойдут в январе, июле и декабре. Это означает, что в течение года Девы смогут обрести успех буквально во всех сферах жизни. Будут успешны новые начинания, появится шанс достичь карьерного роста, увеличить свой доход или же найти новую любовь. В течение года необходимо уделять больше внимания здоровью, заняться профилактикой заболеваний.

Весы

В 2019 году мы увидим пять затмений. 21 января произойдет затмение в доме друзей, поэтому ожидается смена круга общения, новые знакомства. Затмение 2 июля обещает перемены в плане карьеры. Вероятны смена работы, новая сфера деятельности, карьерный рост, повышение статуса. В этот же период некоторые Весы смогут обрести свою любовь и, возможно, вступить в брак. Юпитер будет пребывать в третьем доме. Ожидается появление новых контактов, а также успешное обучение и дорогие покупки. Есть вероятность переезда.

Скорпион

21 января произойдет последнее затмение, которое может отразиться на сфере карьеры. Вероятны повышение в должности, смена сферы деятельности, начало собственного дела. В течение года некоторых Скорпионов ожидают путешествия, частые поездки, перемена мест. Появится возможность завести новые знакомства за границей, которые могут стать началом для деловых и романтических отношений. Астролог рекомендует Скорпионам не бояться рисков, так как многие из них позволят реализовать себя и приведут к успеху.

Стрелец

До 3 декабря Юпитер будет пребывать в Знаке Стрельца, поэтому для представителей этого созвездия год пройдет удачно. Стрельцов ожидают победы и достижения, получение новых знаний, карьерный рост, обретение популярности, возможность путешествий и даже переезд в другую страну. Одинокие Стрельцы смогут встретить вторую половинку, вступить в брак, а семейные представители этого созвездия смогут завести детей. Следует быть осторожнее со здоровьем, существует вероятность набора веса. 3 декабря Юпитер перейдет в сектор финансов, это сулит Стрельцам увлечение дохода, возможность дополнительных заработков, неожиданное наследство.

Козерог

В 2019 году произойдут четыре затмения, которые повлияют на все сферы жизни Козерогов. Ожидаются запоминающиеся события, новая любовь, зачатие детей. 21 января произойдет затмение в доме денег. Возможно получение наследства, дополнительная финансовая помощь, после чего материальное положение улучшится. 6 января, 2 июля, 16 июля и 26 декабря произойдут затмения, которые окажут влияние на личную сферу жизни. В эти месяцы Козероги могут получить предложение руки и сердца, вступить в брак, перейти на новый уровень отношений с партнером или встретить своего спутника жизни. В 2019 году астролог рекомендует Козерогом обратить внимание на свой рацион питания, так как потребление вредной пищи может повлечь серьезные проблемы со здоровьем.

Водолей

21 января ожидается самое важное затмение для Водолеев. Оно сулит переход на новый уровень отношений. 2 июля произойдет затмение в доме работы и здоровья. оно подарит возможность смены сферы деятельности или профессии, карьерный рост, перемены на рабочем месте. Многие Водолеи займутся своим здоровьем, захотят избавиться от вредных привычек, сменить рацион питания, начнут заниматься спортом. Это связано с тем, что, в отличие от предыдущего года, у Водолеев появится больше свободного времени. В течение года ожидаются командировки, дальние путешествия, знакомства с иностранцами.

Рыбы

Рыбы наконец-то смогут раскрыться и покинуть зону комфорта, так как в 2019 году важные затмения произойдут именно в социально-общественных домах. Появится возможность самореализации, удастся развить новые таланты, получить важные знания. Покровитель Юпитер будет пребывать в секторе карьеры и успеха. У Рыб появится шанс сменить статус, продвинуться по карьерной лестнице. Вероятно, именно в 2019 году многие Рыбы смогут заниматься желаемой деятельностью. Уран перейдет в третий дом, поэтому некоторых Рыб ожидают дальние поездки, творческое проявление, новые знакомства с иностранными гражданами.

Как сообщал УНИАН, астролог назвал самые удачные и опасные даты недели.