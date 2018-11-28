В Киеве в утренний час пик останавливалась красная ветка метро

Причина остановки красной ветки метро пока неизвестна.

В Киевском метрополитене временно не работала Святошинско-броварская ветка.

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Об этом сообщили ТСН.uа очевидцы. Причина пока неизвестна.

В контактном центре метро подтвердили информацию, но заверили, что сейчас все работает в штатном режиме.

Напомним, 12 ноября в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрывали на вход и выход станция метрополитена "Дарница".