В Киеве в утренний час пик останавливалась красная ветка метро
09:37, 28 ноября 2018Общество
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Причина остановки красной ветки метро пока неизвестна.
Движение было приостановлено в утренний час пик / фото УНИАН
В Киевском метрополитене временно не работала Святошинско-броварская ветка.
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Об этом сообщили ТСН.uа очевидцы. Причина пока неизвестна.
В контактном центре метро подтвердили информацию, но заверили, что сейчас все работает в штатном режиме.
Напомним, 12 ноября в Киеве из-за анонимного сообщения о минировании закрывали на вход и выход станция метрополитена "Дарница".
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