На западе страны их не ждут: блогер рассказал о неожиданных последствиях акций "Авто Евро Силы"

По словам блогера, из-за блокирования границы с Польшей поляки требуют у украинских таможенников списки протестующих.

Закон 8488 о растаможке автомобилей на еврономерах задел интересы жителей западных регионов Украины, которые ранее не ввозили подобные авто для постоянного пользования, но регулярно пересекали границу. Теперь они протестуют и конфликтуют с активистами «Авто Евро Силы», которые добивались принятия закона.

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Об этом в Facebook пишет блогер Любомир Футорский.

«Авто Евро Сила устраивает движуху и требует закон и растаможку на бляхи. Пока она устраивает движуху за легализацию своих тачек, пацаны с Западной Украины, которые себе сделали «карты поляка» или «удостоверение малого пограничного движения», и которые никогда постоянно не ввозили бляхи сюда, только на временное - катаются туда-обратно на них, что 5 дней (а параллельно возят туда сигареты, а обратно хавчик контрабасом) - они так годами делали», - отметил он.

«И здесь Авто Евро Сила таки добивается принятия Закона 8488. И наши бравые таможенники врубають босса и говорят - теперь каждый должен забашлять на въезде растаможку, а как будете ехать обратно (ну вы же типа поляки?) то мы вам его вернем. И та вся банда, возившая сигареты, оказывается в Польше и внезапно выясняет, что теперь не может въехать в Украину на контрабас и временное, а только все должно быть за 2-3 штуки евро и по новому Закону», - отметил он.

Футорський напомнил, что принятие закона продавила именно АЕС, которая никак не связана с теми, кто возит сигареты из Европы.

«Западноукраинские пацаны предупредили, что любая машина со значком АЕС - как появится, то целой не будет, АЕС офигевает, что по ходу вышло из всех тех протестов», - отметил он.

Кроме того, по словам блогера, из-за блокирования активистами границы с Польшей поляки требуют списки протестующих.

«Пацаны же заблокировали дорогу и давай не пускать тупо всех. А среди всех - были польские дипломаты. И теперь поляки требуют у наших таможенников списки протестующих, после чего собираются забрать у них все карты поляка и удостоверение МПР (малого приграничного движения) - и паспорта забанить, вплоть до депортации. И халява с катанием через границу закончится вдруг ваще», - заключил он.

Как сообщал УНИАН, ранее владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали движение транспорта через пункты пропуска на государственной границе на западе страны. Такие действия участников международного движения были вызваны вступлением в силу новых законодательных норм относительно легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.

Днем сообщалось, что владельцы автомобилей на еврономерах разблокировали движение транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей. Осложненным оставалось движение через пункты пропуска «Малый Березный» и «Ужгород» - на границе со Словакией, и «Тиса» - на границе с Венгрией.

25 ноября вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили.

Однако лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.