На Харьковщине патрули будут проверять документы и вещи граждан

В Харьковской области в рамках объявленных после теракта 19 января антитеррористических мероприятий патрули будут проверять документы и подозрительные вещи граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на брифинге начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Александр Пивовар.

«В связи с тем, что будет усилено патрулирование, мы просим граждан отнестись спокойно к тому, что будут проверки. Нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность: студенческий документ, водительские права, паспорт. Потому что по тем признакам, которые определенным образом будут определяться как подозрительные, эти лица будут доставляться в райотдел, будет теряться время на установление личности», - сказал Пивовар.

Читайте такжеВ Харькове с 15:00 введен повышенный режим патрулирования

Он подчеркнул, что в Харькове третий день «введен и осуществляется усиленный режим антитеррористических мероприятий». В течение этих дней Харьков посетило руководство СБУ, МВД и Совета национальной безопасности и обороны.

Пивовар заверил, что все антитеррористические меры скоординированы между подразделениями СБУ, милиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В свою очередь начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев призвал граждан с пониманием отнестись к проверкам документов, которые будут осуществлять усиленные патрули.

«Обращаемся к гражданам с пониманием отнестись к работе патрульных, которые будут просить, требовать предоставить документы и проверять те подозрительные вещи, которые могут быть. Поверьте, это защитит наш город и нашу область», - сказал он.

Читайте такжеХарьков ежедневно будут патрулировать около 400 правоохранителей

По словам Дмитриева, с введением режима усиленного патрулирования по региону наблюдается уменьшение уличной преступности на 50%. Кроме того, изъятие оружия на блокпостах, установленных на территории Харьковщины, увеличилось на 38%.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 19 января возле здания Московского районного суда был совершен теракт, в результате которого были травмированы 13 человек. МВД и СБУ заявили о начале экстренных антитеррористических мероприятий в Харькове.