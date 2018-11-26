Под Радой митингующие требуют расторжения любых отношений с Россией (фото, видео)

Митингующие требуют, чтобы депутаты, кроме военного положения, рассмотрели сегодня вопрос о расторжении любых отношений с Россией, в частности, дипломатических и торговых.

Под Радой митингующие требуют расторжения любых отношений с Россией

Об этом говорится в сюжете ТСН.

До 300 человек - представители ВО "Свобода" и "Конгресса украинских националистов" - в эти минуты собрались на площади Конституции перед парламентом и требуют, чтобы депутаты, кроме военного положения, рассмотрели сегодня вопрос о расторжении любых отношений с Россией, в частности, дипломатических и торговых.

Как сообщал УНИАН, Порошенко предложит Раде ввести военное положение на 30 дней, отмены выборов не будет.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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По информации командования ВМС Украины, о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир - вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было использовано вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что три украинских судна, которые в конечном итоге захватила Россия в Черном море, преследовали 10 кораблей Черноморского флота и ФСБ РФ. Все захваченные корабли сейчас находятся в Керчи, 23 моряка находятся в плену, трое из них - в больнице.