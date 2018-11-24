В Киеве митингующие перекрыли улицу Кирилловскую, движение транспорта заблокировано
22:05, 24 ноября 2018Общество
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На место происшествия вызвали полицию.
Выезды и заезды в Куреневское ТРЭД также заблокированы / kyivcity.gov.ua
В Подольском районе Киева митингующие перекрыли улицу Кирилловскую, движение транспорта заблокировано.
Как сообщает пресс-служба КГГА, в связи с митингом граждан прекращено движение троллейбусов маршрутов № 6, 25, 28, 33, 18 на участке: ул. Кирилловская - Куреневский парк в обоих направлениях.
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Движение троллейбусов осуществляется с Майдана Независимости до ст. «Зенит»; с просп. Свободы, ул. Сошенко до ул. Ивашкевича.
Выезды и заезды в Куреневское ТРЭД также заблокированы.
На место происшествия вызвали полицию.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве жители перекрывали дорогу из-за отсутствия тепла в домах.
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