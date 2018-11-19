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"Мы отапливаем улицу": в Киеве жители перекрыли дорогу из-за отсутствия тепла в домах (фото)

09:38, 19 ноября 2018
Общество
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Температура воздуха в Киеве сейчас составляет -4 градуса  / 112.ua

Об этом сообщает 112.ua.

Как рассказали местные жители, с 24 октября отсутствует отопление в домах по улице Зоологической № 4, 6, 8, 12. 

Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.

112.ua

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"Вчера мы выяснили, что в начале улицы Зоологической, возле Дегтяревской, вырыты две здоровенные траншеи, из которых идет пар, тепло. Вчера появились работники, которые объяснили, что проводят тепло. Тепло разрыто, мороз на улице 8 градусов, в квартирах тепла нет, мы отапливаем улицу", - рассказала одна из митингующих.

Также в самом начале акции между протестующими и водителем одной из машин, который не смог объехать митингующих, произошла стычка. Возмущенная пассажирка авто облила митингующих кофе. 

112.ua
112.ua

Сегодняшнюю акцию митингующие назвали предупредительной и пообещали протестовать каждый день в том случае, если в их квартиры не поступит тепло.

На место уже прибыл наряд патрульной полиции. 

Отметим, что температура воздуха в Киеве сейчас составляет -4 градуса.

Как сообщал УНИАН, в городе Смела (Черкасская область) из-за отсутствия теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение.

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Теги: #Киев#отопление