В Днепре почтили память жертв Голодомора (фоторепортаж)

Сразу после молитвы, священники обратились ко всем присутствующим и напомнили, что всем людям стоит ценить то, что есть.

24 ноября в Днепре почтили память жертв Голодомора 1932-1933 года. Несмотря на мороз и ветер, более сотни жителей города пришли к памятнику жертв Голодомора, чтобы возложить цветы.

Молитву памяти погибших прочли священники УПЦ Киевского Патриархата.

Об этом сообщает Информатор с места события.

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Среди присутствующих были люди, державшие в руках сине-желтые флаги Украины, а также черно-красный флаг. Кроме того, некоторые из них держали в руках транспаранты с надписью «Геть від Москви». Умерших почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Сразу после молитвы, священники обратились ко всем присутствующим и напомнили, что всем людям стоит ценить то, что есть.

«Вы только представьте, что люди погибли не в бою, не от болезни, а просто из-за того, что у них не было даже куска хлеба», — сказал священник.

Напомним, ежегодно в четвертую субботу ноября жители Украины почитают память людей, погибших во время Голодомора 1932-1933 года. Геноцид уничтожил свыше 7 миллионов человек на территории УССР и 3 миллиона украинцев за ее пределами. Среди них были украинцы, проживавшие на Кубани, Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и в Казахстане. Только в первой половине 1933 года смертность от Голодомора в Украине достигла трех миллионов человек.