Крысы везде: центр Киева переживает невиданное нашествие грызунов (видео)

В коммунальной службе уверяют, что чистят город от крыс постоянно, но им есть, где переждать облаву.

Мертвая крыса в элитной кофейне-кондитерской в самом центре Киева привлекло внимание к большей проблеме, чем гигиена в конкретном заведении питания: нашествию грызунов и невозможности справиться с этим явлением.

Как оказалось, центр столицы страдает от невиданной уже много лет активности крыс, говорится в сюжете ТСН.

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"Крыса висела прямо под пирожными, под витриной, где делали кофе", - говорит Инна и уверяет, что больше в это заведение не вернется. Руководитель кофейни Марина Писанка уверяет, что они испугались не меньше посетителей. Незваных гостей видят часто, но по другую сторону витрины. "Я думаю, что она бежала с улицы и сюда запрыгнула, застряла и там повредила себе шею. Потому что рана была возле шеи", - рассказала она. "Иногда видим, как они по улице бегают или гости сидят, у нас же окна панорамные, и говорят гости: вон, смотрите, крысы побежали. Но у нас это впервые", - добавляет официантка Настя.

Посетители пассажа говорят, что крыс в этом районе действительно много. "Крысы везде. Помойки рядом. Ну, забежал, выгнали, какие проблемы? Видно, с улицы бежала и замерзла, бедолага, холодно же на улице", - говорит один из посетителей. В кафе рассказывают, что борьба с грызунами у них длится еще с самого открытия, но этой осенью крыс стало слишком много. Чтобы спастись – постоянно вызывают крысоловов и каждую неделю травят грызунов. "Вчера в час ночи мы завершили основной этап", - пояснила Писанка. "Их там не было никогда, это форс-мажор, который случился. Популяция настолько высока на Крещатике, в пассаже, Шевченковский район, Подольский, случилось так, что вредитель попал в помещение", - объясняет технолог Максим Дьяченко.

На нашествие крыс жалуются и в соседних ресторанах. "Здесь парковая зона, что днем, что ночью они гуляют, как у себя дома. Не раз обращались в ЖЭК, на этот момент это никак не решается", - рассказал руководитель ресторана Евгений Петрович. ТСН показывают истинное логово грызунов центра столицы – туда сносят мусор со всего двора, то есть четыре заведения и жители по меньшей мере двух близлежащих домов. "Приезжает машина и забирает мусор, а крыс никто не травит. Каждый день все больше и больше", - признает местный дворник.

В коммунальной службе уверяют, что чистят город от крыс постоянно, но тем есть, где переждать облаву. "Мы провели обработку, а они перемещаются туда, где нет яда", - говорит Надежда Козикова. С ее слов, чтобы уничтожить крыс, нужно одновременно прекратить работу всех магазинов, остановить движение метрополитена и закрыть все темные места, где могли бы укрыться грызуны. Сделать это невозможно, поэтому все, что остается – это бороться с ними без умолку, но и без окончательного успеха.