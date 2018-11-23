Рада планирует гармонизировать законодательство в сфере сравнительной рекламы с правом ЕС

Запрещается маркировка продукции знаком доверия, знаком качества или знаком соответствия без получения на это соответствующего разрешения уполномоченного лица или владельца таких знаков.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза) (№8515).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение с третьей попытки проголосовал 231 народный депутат из 320, зарегистрированных в сессионном зале.

В Законе Украины "О рекламе" законопроектом устанавливается, что сравнительная реклама - это реклама, которая содержит сравнение с другими лицами и/или товарами (деятельностью) другого лица.

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Устанавливается, что в рекламе запрещается приводить информацию, содержащую определенные законодательством о защите прав потребителей признаки нечестной предпринимательской практики и введение потребителей в заблуждение или признаки недобросовестной конкуренции, определенные законодательством о защите от недобросовестной конкуренции.

Отношения, возникающие в связи со сравнительной рекламой, регулируются этим законом с учетом особенностей, определенных законодательством Украины о защите от недобросовестной конкуренции.

Сравнительная реклама может содержать изображения и ссылки на товар, торговые марки или другие обозначения, под которыми выпускается товар, с которым осуществляется сравнение; коммерческое (фирменное) наименование конкурента деятельность или товар которого сравнивается.

Использование сравнительной рекламы разрешается, если она не содержит определенных законодательством о защите прав потребителей признаков нечестной предпринимательской практики; она сравнивает однородные (подобные) товары, которые используются на одни и те же потребности, или сравнивает деятельность, которая охватывается одной сферой или видом деятельности; она объективно сравнивает одну или несколько материальных, сопоставимых и репрезентативных характеристик однородного (подобного) товара, деятельности, включая цену, существенных для потребителя при осуществлении выбора.

Также реклама разрешена, если она не дискредитирует качество однородных (подобных) товаров других производителей и продавцов или не дискредитирует деятельность других лиц; не дискредитирует репутации торговых марок, коммерческих (фирменных) наименований, других особенностей конкурентов или мест происхождения товаров.

Кроме того, такая реклама не должна содержать имитации товаров, защищенных торговой маркой или наименованием.

Ответственность за неправомерное сравнение в рекламе и за несоблюдение установленных законодательством требований относительно содержания сравнительной рекламы несет рекламодатель.

Среди прочего, в законе "О защите прав потребителей" устанавливается, что предпринимательская практика считается вводящей в заблуждение, если она побуждает или может побудить потребителя дать согласие на осуществление правового действия, на которое в ином случае он не согласился бы, путем предоставления ему ложной или неполной информации или не предоставления информации о, в частности, гарантийном сроке и гарантийном обслуживании продукции; способе продажи, цене или способе расчета цены, наличии скидок или других ценовых преимуществ; основных характеристик продукции, таких как: ее наличие, преимущества, опасность, состав, методы использования, метод и дата изготовления или предоставления, поставка, количество, спецификация, географическое или другое происхождение, ожидаемые результаты потребления или результаты и основные характеристики тестов или проверок товара.

Среди прочего, запрещается вводящая в заблуждение маркировка продукции знаком доверия, знаком качества или знаком соответствия без получения на это соответствующего разрешения уполномоченного лица или владельца таких знаков.