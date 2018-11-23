Стало известно, когда Министерство по делам ветеранов заработает в полном объеме

Сегодня Верховная Рада по представлению правительства назначила главой Министерства по делам ветеранов Ирину Фриз.

Министерство по делам ветеранов в полном объеме заработает в июне 2019 года.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Прямой" рассказала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

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"Я думаю, что поздравления я буду принимать тогда, когда мы будем демонстрировать хотя бы промежуточные результаты нашей деятельности, потому что на самом деле процесс образования министерства, к сожалению, долгий по нашим процедурным правилам, и соответственно в полном объеме министерство сможет заработать только с июня месяца. Мы должны пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, утверждение штатной структуры, формирование штатной структуры. Но, несмотря на все эти бюрократические преграды, я могу уже сейчас отметить, что мы продолжим проектную работу и у нас уже есть поддержка наших международных доноров отдельных проектов.

Мы будем запускать процесс образования Единого государственного реестра ветеранов. Мы будем формировать онлайн-кабинет для ветеранов. То есть, у нас много планов и я очень благодарю проектный офис при Комитете по делам ветеранов, который сделал почти 90% необходимой работы для того, чтобы начать работу, уже без ожидания юридических формальных утверждений", - рассказала она.

22 ноября Верховная Рада по представлению правительства назначила главой Министерства по делам ветеранов Ирину Фриз.