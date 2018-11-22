Рада назначила Фриз министром по делам ветеранов

Министерство Украины по делам ветеранов будет создано на базе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Верховная Рада назначила народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление №9323 проголосовали 270 народных депутатов из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, это решение не поддержал ни один депутат из фракций «Оппозиционный блок» и «Батькивщина», а от «Самопомочи» «за» проголосовали только 4 депутата.

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После этого ВР досрочно прекратила полномочия народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирины Фриз, поскольку в соответствии с законодательством, в Украине запрещено совмещать депутатские полномочия с работой в исполнительных органах власти.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 248 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля 2018 года парламент принял обращение к Кабинету министров о создании Министерства по делам ветеранов - центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны. Верховная Рада предлагала правительству на базе Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции создать Министерство по делам ветеранов.

21 ноября премьер-министр Владимир Гройсман направил в Верховную Раду представление о назначении Фриз министром по делам ветеранов.