Эксперт дал "очень простой" совет, как бороться с ложными скидками в "Черную пятницу"

Купленный со скидкой товар нужно бережно хранить в течение некоторого времени – максимум до двух недель.

В знаменитую "Черную пятницу", которая в этом году выпала на 23 ноября, украинцы действительно могут значительно сэкономить деньги. Однако стоит быть внимательным, ведь среди настоящих скидок будет и много мошенничества.

Читайте такжеЧерная пятница 2018: как успешно встретить день грандиозных скидок в Украине

Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины " Максим Несмиянов, передает «Обозреватель». Он заверил, что бороться с такими мошенниками, благодаря действующему законодательству, на самом деле очень просто.

"Например, вам заявляют, что это пальто стоило 15 тыс. гривен, а сегодня вам его продадут за две тысячи. И вы его покупаете. Но приходите через неделю-две, а оно как стоило две тысячи, так и стоит", — привел пример Несмиянов.

По его словам, купленный со скидкой товар просто нужно бережно хранить в течение некоторого времени — максимум до двух недель. После чего снова сравнить цену в магазине, где этот товар покупался.

"И если цена падает, то ты приходишь, возвращаешь пальто, чек, и тебе возвращают полную стоимость за этот товар. Это касается всего. Одежды, техники, электроники и т.д.", — подчеркнул эксперт.

Несмиянов добавил, что стоит учитывать 31 категорию товаров, которые не подлежат возврату. В частности, это перчатки, нижнее белье и т.д. Этот перечень необходимо знать наизусть.

"И еще момент — обратите внимание на чеки. Будут нечестные предприниматели, которые выдают липовые чеки или вообще не выдают. В таком случае вернуть товар проблематично", — подытожил он.