Черная пятница: как можно выгодно скупиться в интернете

23 ноября в Украине состоится Черная пятница – это день массовых распродаж. С каждым годом к акции приобщаются все больше магазинов.

Настоящий ценопад обещают покупателям 23 ноября - именно в этот день в Украине состоится Черная пятница 2018.

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В Украине черная пятница не столь грандиозное событие, как в США. Да и скидки редко бывают столь же ощутимыми. Тем не менее, с каждым годом все больше магазинов принимают участие в этом скидочном марафоне.

По информации портала Skidochnik в этом году Черную пятницу в Украине проведут более 200 онлайн-магазинов.

Онлайн-покупки позволяют сэкономить не только средства, но также время и усилия. Посетители интернет-магазина избавлены от необходимости пробиваться сквозь толпу покупателей, стоять в очередях и тратить время на дорогу.

УНИАН собрал предложения самых популярных интернет-магазинов, которые устраивают распродажи в Черную пятницу 2018.

Покупателям магазина Citrus предлагают до 70% скидок. При этом клиентам позволяют самостоятельно выбрать товары для скидок.

Согласно условиям акции, пользователь имеет возможность выбрать пять товаров, на которые хочет получить скидку. За несколько дней до старта акции магазин проведет итоги и выберет 10 самых популярных товаров, за которые голосовали покупатели. Именно эти товары попадут на распродажу в черную пятницу.

Среди участников, которые будут участвовать в голосовании за 10 лучших товаров, разыграют 20 сертификатов номиналом тысяча гривен на прокупку в Citrus.

Allo обещает, что в рамках акции покупатели получат минимальную скидку 20%. При этом некоторые товары можно будет приобрести со скидкой до 70%. В целом компания обещает 500 товаров, которые можно будет купить дешевле.

Чтобы получить информацию об остальных скидках, нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Как обещают в компании, таким образом клиенты получат доступ к распродаже быстрее.

Кроме того, зарегистрированные покупатели получат доступ ко многим эксклюзивным товарам по выгодным ценам. При этом количество выгодных предложений ограничено, поэтому для всех желающих товаров едва ли хватит.

Компания MOYO проводит распродажи в несколько этапов. Так, первый этап длится с 15 по 22 ноября. В этот промежуток магазин обещает более 7500 товаров со скидками, которые будут достигать до 75%. В компании отмечают, что некоторые товары будут продавать ниже закупочных цен.

А 23 ноября, в черную пятницу, стартует второй этап. В этот день станут доступны эксклюзивные предложения и новинки.

Магазин Comfy обещает скидки на следующие категории товаров: смартфоны; пылесосы; телевизоры; холодильники; стиральные машины; ноутбуки; наушники; смарт-часы; а также приставки Sony PS4. В том числе скидки коснутся и смартфонов iPhone.

Eldorado предлагает распродажу не один день, а целый месяц. В "черный ноябрь" компания обещает распродажи до -70%. Эта акция продлится до 25 ноября.

Как сделать выгодным онлайн-шопинг за рубежом

Проблема покупки онлайн за рубежом в том, что продавец от вас далеко. И, в случае чего, обменять товар будет затруднительно. Самая частая причина возврата одежды, купленной онлайн – ошибка в размере.

Чтобы ее избежать, найдите и примеряйте аналогичную модель одежды или обуви, которую собираетесь купить за рубежом, в обычном магазине. Так вы сможете точно определить свой размер и затем купить такой же товар с хорошей скидкой.

Воспользуйтесь сервисом CamelCamelCamel, который позволяет узнать, как менялась цена товара на самой популярной торговой интернет-площадке – Amazon. Для этого нужно скопировать адрес товара или часть его названия в строку поиска и указать временной промежуток, который вас интересует.

Не зацикливайтесь на одном сайте. Изучите цену на то, что хотите купить, как минимум на трех: на официальной странице бренда, на eBay и Amazon. На двух последних может быть дешевле, чем на сайте производителя.

Традиционно, для того чтобы пользователь мог ориентироваться среди этого многообразия и не пропустить ничего интересного, их соберут на специальном проекте Черная Пятница 2018 (с предварительным списком магазинов можно ознакомиться уже сейчас, он ежедневно обновляется).