В осквернении мусульманского кладбища милиция подозревает казаков

23:26, 17 марта 2008
Общество
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"Они там что-то праздновали среди своих"

В совершении массового акта вандализма на мусульманском кладбище в Крыму милиция подозревает людей, связанных с казачьим подразделения «Соболь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, часть из подозреваемых в совершении акта вандализма проходят и по другим преступлениям. «Эти люди задержаны по причастности к другим уголовным делам, но мы подозреваем их и к причастности к этому акту вандализма», - сказал министр.

"Крайне сложно установить их вину. Они там (в поселке, где произошел акт вандализма - УНИАН) что-то праздновали среди своих", - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что милиция работает над раскрытием преступления. "Потому что с нашей точки зрения, это один из самых беспрецедентных актов вандализма, который случился на территории Украины в целом. Тем более с окраской междунациональных провокаций», - отметил глава МВД.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 февраля неизвестные разрушили практически полностью все надгробные камни (по разным данным, от 220 до 270) на мусульманском кладбище в пгт Нижнегорский, а также убили собаку, которая была единственным сторожем на кладбище.

Меджлис крымских татар выразил негодование по поводу произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилами).

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