Украинский фильм "Донбасс" получил Гран-при кинофестиваля в Севилье

Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" признан лучшим на международном кинофестивале.

В Севилье ( Испания) завершился 15-й международный кинофестиваль, на котором фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" признан лучшим.

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Об этом сообщает ZN.ua.

Всего в конкурсной программе фестиваля участвовало 19 фильмов: среди претендентов на Гран-при были, среди прочих, новые работы призёров Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлана, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Лёве, лауреатов премии "Оскар" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и Ласло Немеша.

"Донбасс" был впервые показан в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, где был отмечен премией за режиссуру. Североамериканская премьера драмы прошла на Международном кинофестивале в Торонто в секции Contemporary World Cinema. В октябре фильм удостоился премии "КИНОКОЛО", ежегодно вручаемой от имени сообщества кинокритиков Украины, за лучшие фильм и режиссуру.

"Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Донбасс" Лозницы - жутковатый "неогоголевский" гротеск о нашем XXI веке; о его мертвых душах и безумных женитьбах, вечных невестах и обреченных женихах - в той самой серой зоне, на Востоке Украины, в координатах фейковых республик.