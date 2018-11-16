В несколько районов оккупированного Крыма вернулся блэкаут

В Крыму, несмотря на запуск оккупантами четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света.

В трех районах оккупированного Крыма произошли аварийные отключения света.

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу «Крымэнерго», ведется поиск повреждений.

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По информации предприятия, в 7 утра произошло отключение света в селах Новопол, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье Бахчисарайского района. Кроме того, в 11 часов был частично обесточен город Бахчисарай.

В 13:10 произошло аварийное отключение света в населенных пунктах: Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново Джанкойского района.

Через час, в 14:11, обесточенными оказались еще два населенных пункта – Коренное и Новогригорьевка (частично) Нижнегорского района.

14 ноября из-за срабатывания противоаварийной автоматики около 104 тысяч потребителей полчаса оставались без света на востоке Крыма.

В Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту с Кубани.