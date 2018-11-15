Арестован подозреваемый в терроризме и нападении на активистов в Херсоне

В Генпрокуратуре отмечают, что гражданин Украины действовал во исполнение задания спецслужб РФ.

Задержанный и арестованный гражданина Украины К., которого подозревают в совершении законченного покушения на террористический акт, приготовлении к террористическому акту и незаконном обращении с оружием, нападении на активистов в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Указанный гражданин в мае 2018 года, действуя во исполнение задания спецслужб РФ, которое он получил на территории указанного государства-агрессора, с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения Украины, в частности общественных активистов, которые направляют свою деятельность на восстановление территориальной целостности Украины и прекращение агрессии Российской Федерации, дестабилизации общественно-политической ситуации, с использованием огнестрельного оружия совершил покушение на совершение террористического акта в г. Херсон, в результате которого одному из руководителей Херсонской областной ячейки политической партии «Национальный корпус» должны были причинить телесные повреждения различной степени тяжести», - сообщила Сарган.

По ее словам, подозреваемому не удалось реализовать свои намерения, потому что правоохранители заменили боевые патроны на холостые. "Проведенными мероприятиями удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления и получить неопровержимые доказательства действительности намерений К. совершить террористический акт", - отметила Сарган.

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Также она отметила, что гражданин К., «продолжая выполнение задания спецслужб РФ по осуществлению террористических актов в отношении общественных активистов Херсонщины, совершил приготовление к другому террористическому акту, в результате которого одному из руководителей Общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы «Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области» должны были причинить телесные повреждения различной степени тяжести».

Гражданину К. 14 ноября было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, а сегодня следственный судья Шевченковского районного суда Киева применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

В сообщении Сарган не называет фамилию, но, вероятно, речь идет о нападении в мае 2018 года в Херсоне на члена политической партии "Национальный корпус" Никиту Тютюнника. В него стреляли 9 мая, когда он около 22.00 возвращался домой из офиса штаба.

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная прокуратура задержала бывшего снайпера и сотрудника внутренних войск Министерства внутренних дел Украины по подозрению в убийстве одного из активистов Евромайдана 20 февраля 2014 на улице Институтской в Киеве.