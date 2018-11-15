ГПУ задержала экс-снайпера по подозрению в убийстве евромайдановца на Институтской 20 февраля 2014 года

Экс-снайпер был задержан только сейчас, поскольку собирались доказательства, которые позволяют объявить ему обоснованное подозрение.

Генеральная прокуратура задержала бывшего снайпера и сотрудника внутренних войск Министерства внутренних дел Украины по подозрению в убийстве одного из активистов Евромайдана 20 февраля 2014 на улице Институтской в Киеве.

Читайте такжеСледственный эксперимент на Институтской опровергнет утверждение, что активистов убивали с гостиницы "Украина"

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк. «(Задерживали - УНИАН) наши следователи», - заявил он, уточнив, что задержание произошло в конце октября.

По словам Горбатюка, задержанному объявили подозрение в совершении преступления по ч. 2. ст. 115 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"; "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа"), а 3 ноября суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также Горбатюк сообщил, что после службы во внутренних войсках задержанный перешел во вновь созданную Национальную гвардии Украины, но по состоянию на день задержания уже не служил в Нацгвардии.

«Раньше он служил. В то время (20 февраля 2014 года - УНИАН) он был во внутренних войсках, затем - в Нацгвардии. А теперь - года два как уволен», - сказал он.

«(Сейчас - УНИАН) он в каком-то частном предприятии работал», - добавил Горбатюк.

Вместе с тем он пояснил, что экс-снайпер был задержан только сейчас, поскольку собирались доказательства, позволяющие объявить ему обоснованные подозрения. «Когда их становится достаточно для того, чтобы прокурор сообщил о подозрении, - тогда и принимается решение», - сказал Горбатюк.