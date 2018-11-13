В Кировоградской области вблизи военного арсенала зафиксировали сигнал беспилотника

Командованием воинской части была немедленно усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов.

В Кировоградской области вблизи военного арсенала вчера был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает сегодня в Facebook.

«Вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата», - сказано в сообщении.

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В Генштабе заметили, что командованием воинской части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов.

Также о происшествии были уведомлены сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Кировоградской области.

Ранее на Винниччине военные перехватили беспилотный летательный аппарат.