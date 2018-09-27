Военные перехватили беспилотник вблизи печально известного арсенала в Калиновке

Установлено, что БПЛА запустили представители одного из общенациональных телеканалов. Представители СБУ детально выясняют все обстоятельства происшествия.

На Винниччине военные перехватили беспилотный летательный аппарат, который сотрудники одного из телеканалов запустили возле военного объекта в районе села Павловка, что в Калиновском районе.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что запустили БПЛА 26 сентября представители одного из телеканалов.

«26 сентября, в районе с. Павловка, Калиновского района Винницкой области наблюдательным постом одной из воинских частей была обнаружена группа неизвестных лиц, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат (БПЛА)", - сообщили в ведомстве.

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Впоследствии наблюдателем-оператором обнаружен в воздушном пространстве с северной стороны на окраине административно-хозяйственной территории воинской части летательный аппарат, ориентировочно по типу «Крыло», который после включения прибора технического противодействия начал снижение высоты. В настоящее время продолжается поиск места ориентировочного падения БПЛА.

Командир воинской части направил дежурное подразделение охраны. Туда же прибыла патрульная группа зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины с целью выяснения обстоятельств и соответствующего реагирования.

«В результате установлено, что указанные лица являются представителями одного из общенациональных телеканалов. Начальник подразделения охраны провел разъяснительную работу и еще раз предупредил о запрете запуска БПЛА и ведения фото- и видеосъемки военных объектов», - сказано в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли представители Службы безопасности Украины для подробного выяснения всех обстоятельств и предоставления соответствующей оценки действиям граждан.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября на всей территории Украины начались стратегические командно-штабные учения «Козацька воля-2018». В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предупредили, что будут сбивать беспилотные летательные аппараты, замеченные в районе проведения военных учений. В Генштабе также предостерегли от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники.