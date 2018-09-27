Военные перехватили беспилотник вблизи печально известного арсенала в Калиновке
На Винниччине военные перехватили беспилотный летательный аппарат, который сотрудники одного из телеканалов запустили возле военного объекта в районе села Павловка, что в Калиновском районе.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице в Facebook.
Отмечается, что запустили БПЛА 26 сентября представители одного из телеканалов.
«26 сентября, в районе с. Павловка, Калиновского района Винницкой области наблюдательным постом одной из воинских частей была обнаружена группа неизвестных лиц, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат (БПЛА)", - сообщили в ведомстве.
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Впоследствии наблюдателем-оператором обнаружен в воздушном пространстве с северной стороны на окраине административно-хозяйственной территории воинской части летательный аппарат, ориентировочно по типу «Крыло», который после включения прибора технического противодействия начал снижение высоты. В настоящее время продолжается поиск места ориентировочного падения БПЛА.
Командир воинской части направил дежурное подразделение охраны. Туда же прибыла патрульная группа зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины с целью выяснения обстоятельств и соответствующего реагирования.
«В результате установлено, что указанные лица являются представителями одного из общенациональных телеканалов. Начальник подразделения охраны провел разъяснительную работу и еще раз предупредил о запрете запуска БПЛА и ведения фото- и видеосъемки военных объектов», - сказано в сообщении.
На место происшествия оперативно прибыли представители Службы безопасности Украины для подробного выяснения всех обстоятельств и предоставления соответствующей оценки действиям граждан.
Как сообщал УНИАН, 25 сентября на всей территории Украины начались стратегические командно-штабные учения «Козацька воля-2018». В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины предупредили, что будут сбивать беспилотные летательные аппараты, замеченные в районе проведения военных учений. В Генштабе также предостерегли от провокационных действий рядом с воинскими частями и колоннами военной техники.