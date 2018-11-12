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В декабре у украинцев будут "длинные" выходные

11:34, 12 ноября 2018
Общество
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Дополнительные выходные будут и по случаю католического Рождества / Фото УНИАН

Однако они должны отработать в субботу, 22 декабря, передает "Украинская правда".

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Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник - и понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендовано в субботу, 29 декабря.

Значит, на Новый год у украинцев будет три выходных подряд - с 30 декабря.

Всего в декабре в Украине будет 11 выходных, включительно с праздниками.

MAXIMUM.FM

Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, а христиане восточного обряда – с 6 на 7 января.

В прошлом году 25 декабря в Украине стало государственным праздником и официальным выходным. 7 января (понедельник в новом году) также будет выходным.

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Теги: #Украина#выходные#декабрь