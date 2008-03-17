Кто стал бы Президентом Украины, если бы выборы были сегодня (опрос)

Если бы президентские выборы состоялись сегодня, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО набрала бы наибольшее количество голосов избирателей (30,5%).

Об этом свидетельствуют результаты исследования Всеукраинской социологической службы, представленные на пресс-конференции в УНИАН членом-корреспондентом НАНУ Николаем МИХАЛЬЧЕНКО и кандидатом философских наук Борисом САГАЛАКОВЫМ.

Согласно опросу, за лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 23,3%, действующего главу государства Виктора ЮЩЕНКО - 9,6%, лидера одноименного блока Владимира ЛИТВИНА - 7,3%, лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО - 6,1%, председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА - 4,2%, лидера СПУ Александра МОРОЗА - 2,7%, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО - 2,4%, секретаря СНБО Раису БОГАТЫРЕВУ - 1,7%

Социологическое исследование проводилось с 27 февраля по 8 марта этого года во всех областях Украины, АРК и г. Киеве. Погрешность - 2,5%.