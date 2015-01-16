"Правый сектор" попал в черный список Росфинмониторинга

В перечень организаций, которых в России считают экстремистскими, включены также Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона, "Братство", "Тризуб им. Степана Бандеры" и Украинская повстанческая армия, сообщает Би-би-си.

Читайте такжеРоссия включила Сенцова в список террористов

Верховный суд России в ноябре 2014 года запретил в стране деятельность "Правого сектора" и добавленных в перечень еще четырех украинских организаций.

Росфинмониторинг доводит данный перечень до сведения банков и других организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом. Наличие организации или физического лица в данном перечне является основанием для прекращения операций с ними и блокировки их банковских счетов.

В перечень Росфинмониторинга входят 88 иностранных организаций и 382 иностранца, которые в России считаются причастными к экстремистской деятельности. Основанием для включения организации в этот список является решение суда о запрете ее деятельности за экстремизм.