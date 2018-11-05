Ряд депутатов собираются блокировать трибуну Рады с требованием создания ВСК по нападениям на активистов

Требование парламентариев - рассмотреть во вторник первым вопросом создание ВСК по расследованию нападений на общественных активистов.

Ряд депутатов готовы завтра, 6 ноября, блокировать трибуну парламента, если не будет рассмотрен первым вопросом создание временной следственной комиссии по расследованию нападений на общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге народный депутат Украины Мустафа Найем (фракция "БПП").

Он отметил, что завтра парламент должен создать ВСК для расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов.

Лидер фракции "БПП" Артур Герасимов, выступая перед журналистами, отметил, что завтра в парламенте первыми вопросами стоят вопросы национальной безопасности и обороны.

По его словам, блокирование трибуны и не рассмотрение этих вопросов «будет положительно воспринято в России».

Он заметил, что вопрос о создании ВСК не обязательно рассматривать первым, поскольку завтра Верховная Рада работает полный пленарный день.

В ответ общественные активисты, которые были в парламенте, начали выкрикивать, что создание ВСК - это также вопрос национальной безопасности и поэтому он должен рассматриваться завтра первым.

При этом Герасимов заверил, что фракция подаст свои кандидатуры в ВСК, однако считает, что сначала этот вопрос должен быть рассмотрен на профильном комитете с участием правоохранительных органов.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда её дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновника как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок содержания ему продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, в статью «Законченное убийство». Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.