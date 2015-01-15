Завтра температура в Украине резко упадет до 10 градусов мороза

Температура воздуха снизится на несколько градусов, ночью 0-6 мороза, на востоке и на Прикарпатье до минус 10 градусов, в течение дня она составит от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла, сообщает Opogode.ua.

Область высокого атмосферного давления принесет преимущественно сухую погоду в большинство областей Украины. На дорогах ожидается гололедица.

В западной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 0-7 мороза, местами до 10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-6 мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В центральных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

На востоке Украины - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 1-7 мороза, местами до 10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 тепла.

В южной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0-5 градусов тепла.

В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается южный, 5-12 м/с.