Завтра температура в Украине резко упадет до 10 градусов мороза
16 января в Украине ожидается похолодание.
Температура воздуха снизится на несколько градусов, ночью 0-6 мороза, на востоке и на Прикарпатье до минус 10 градусов, в течение дня она составит от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла, сообщает Opogode.ua.
Область высокого атмосферного давления принесет преимущественно сухую погоду в большинство областей Украины. На дорогах ожидается гололедица.
В западной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 0-7 мороза, местами до 10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 0-6 мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.
В центральных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-5 градусов тепла.
На востоке Украины - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 1-7 мороза, местами до 10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 4 тепла.
В южной части - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0-5 градусов тепла.
В Киеве ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 0-2 градуса тепла.
Ветер в Украине ожидается южный, 5-12 м/с.