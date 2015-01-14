В больнице скончался еще один пострадавший во время обстрела автобуса под Волновахой

Мужчина ехал в Мариуполь оформлять пенсию. Об этом сообщила Римма Филь, координатор штаба Рината Ахметова “Поможем” во время пресс-брифинга, передает портал 0629.com.ua.

Мужчина, который попал под обстрел под Волновахой, умер в больнице от полученных ранений. “Кстати, человек который умер, из тех, кто находился вчера в автобусе, это пенсионер, который ехал в Мариуполь оформлять пенсию”, - сказала Филь.

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Таким образом, количество погибших в трагедии составило 12 человек. Еще 14 пострадавших находятся в больнице.

Как сообщалось, вчера, 13 января, около 14.30 боевики со стороны Докучаевска обстреляли украинский блокпост под Волновахой, где в это время находился пассажирский автобус. На месте сразу же погибли десять пассажиров автобуса, еще 18 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.