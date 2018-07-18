Моряки "Норда" могут возвращаться в Крым как граждане Украины, а капитану грозит до 5 лет – прокуратура

В прокуратуре АРК отметили, что члены экипажа не являются фигурантами уголовного производства, открытого против капитана судна.

Экипаж рыболовецкого судна "Норд", задержанного 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море, может свободно вернуться в Крым по украинским документам, выданным до оккупации Крыма Россией, капитану же грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщил заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров в эфире радио "Крым.Реалии", видео которого разместила прокуратура АР Крым в социальной сети Facebook.

"На сегодняшний момент уголовное производство еще находится на стадии досудебного расследования. В основном это связано с проведением судебных экспертиз. Когда будут получены заключения, оно будет окончено", - сказал Ребров.

При этом его спросили, о каких наказаниях может идти речь в отношении моряков судна "Норд" и его капитана.

"Экипажу судна "Норд" ничего не угрожает. К ним правоохранительные органы Автономной Республики Крым никаких претензий, скажем так, не имеют. С ними были проведены все необходимые процессуальные действия. Они являются свидетелями. На сегодняшний момент они как граждане Украины могут вполне на законных основаниях вернуться домой. Почему они этого не делают, это вопрос больше к ним", - отметил Ребров.

В частности, он заявил, что моряки могут вернуться в оккупированный Крым по украинским паспортам, выданным до аннексии полуострова. По его словам, у них имеются паспорта граждан Украины.

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"Они могут через КПВВ, что предусмотрено постановлением Кабмина о порядке въезда-выезда на временно оккупированную территорию, покинуть территорию материковой Украины и въехать к себе домой на временно оккупированную территорию", - пояснил представитель прокуратуры.

"Что касается капитана судна "Норд" - ему объявлено подозрение в совершении двух уголовных правонарушений: нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированной территории (статья 332 пункт 1 Уголовного кодекса Украины) и занятие незаконным рыбным промыслом (ст. 249 Уголовного кодекса Украины)", - отметил он.

В этой связи Ребров подчеркнул, что первое правонарушение предполагает до 5 лет лишения свободы, а второе - наказание в виде штрафов.

Отдельно он сказал, что не может комментировать возможность обмена членов экипажа, так как они, кроме капитана, не являются фигурантами уголовного производства.

"В отношении их никаких ограничительных мер нами не применялось. Они граждане Украины, которые могут перемещаться также, как и любой другой гражданин Украины", - добавил Ребров.

Также он высказал мнение, что граждане Украины, согласно Конституции, не могут выдаваться другим государствам.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ. В Госпогранслужбе сообщили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Капитану «Норда» Владимиру Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины. Позже ему объявили новое подозрение - в незаконном занятии рыбным промыслом.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность осуществления обмена членов экипажа судна «Норд», задержанного Государственной пограничной службой Украины, на членов экипажа судна «ЯМК-0041», задержанных российскими силовиками.