А ты согласен обменять свою пачку сигарет на банан?

В Полтаве c 24 по 30 марта в рамках акции ”Полтава без курения” сигареты будут менять на бананы и минеральную воду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

«Волонтеры будут обменивать пачки сигарет на бутылки с минеральной водой, фрукты. Встретим на улице курильщика и спросим, согласен ли он обменять свою пачку на банан или апельсин. Акцию ”Полтава без курения” мы начали еще 6 февраля. За это время десять полтавчан бросили курить. Они принесли заключения врачей из наркодиспансера», - сказал представитель центра.

По его словам, во время акции проводятся конкурсы на лучший плакат под названием ”Жизнь без табака” и лучшие истории на тему ”Как я бросил курить”.

Акция завершится 30 марта концертом творческих коллективов Полтавской области.