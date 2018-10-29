Украинские военные в третий раз участвуют в марафоне морской пехоты США (видео)

Четверо преодолели 42-километровую дистанцию, еще четверо пробежали 10 километров.

Украинские воины преодолевают самые сложные дистанции. В США украинцы уже в третий раз принимают участие в американском марафоне морской пехоты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Четверо преодолели 42-километровую дистанцию, еще четверо пробежали 10 километров.

Они собственным примером демонстрируют, что победить можно все, и даже при отсутствии зрения или ног, а со старыми болезненными ранами - преодолевать дистанции, которые далеко не всем под силу.

Про лучшую реабилитацию, как говорят сами ребята, на крупнейшем марафоне мира. В марафоне в Вашингтоне принимают участие десятки тысяч людей.

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В этом году половина украинцев бежит 10 километров. Среди них - хорошо известный зрителям Александр Дарморос. Он подорвался на мине и с тех пор не видит и остался без ноги.

В украински ветеранов чрезвычайно мощная группа поддержки. Желто-голубые флаги встречают их на финише.

Полный 42-километровый марафон первым из украинцев пробегает Павел Чайка.