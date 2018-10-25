Украинцы получили больше всего разрешений на проживание в ЕС в 2017 году - Eurostat

После украинцев больше всего разрешений на проживание в ЕС получили граждане Сирии (223 тысячи разрешений) и Китая (193 тысячи).

В прошлом году около 661 874 украинцев получили вид на жительство в странах ЕС.

Как пишет Европравда со ссылкой на данные европейского агентства статистики Eurostat, граждане Украины получили около 21% всех видов на жительство, выданных в ЕС в 2017 году.

Количество выданных украинцам свидетельств почти втрое превысило количество свидетельств, полученных гражданами Сирии, занявшими второе место.

Больше всего видов на жительство украинцам выдавала Польша - 88% от всех видов на жительство, выданных украинцам в ЕС, или 585 тыс. Около 18,8 тыс. разрешений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи - в Венгрии, 4,2 тысячи - в Словакии, 3,1 тысячи - в Дании.

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Чаще всего причинами выдачи видов на жительство для украинцев были трудоустройство (87,7% случаев), семейные обстоятельства (4%), образование (3,5%).

Как отмечает Deutsche Welle, после украинцев больше всего разрешений на проживание в ЕС получили граждане Сирии (223 тысячи разрешений) и Китая (193 тысячи). Среди стран Евросоюза больше всего разрешений на проживание для иностранцев выдала Польша: 683 тысячи. 87 процентов разрешений при этом выдали людям, что приехали в страну на работу.

Германия следует за Польшей в перечне стран ЕС, которые в прошлом году выдали иностранцам больше всего разрешений на пребывание. Здесь выдали 535 тысяч разрешений, из них больше всего получили граждане Сирии, Афганистана и Ирака. Примечательно, что в Германии большинство из тех, кто получил разрешения на проживание, являются беженцами (269 тысяч разрешений). Лишь каждый десятый получатель разрешения приехал в ФРГ на работу.

Eurostat отметил, что количество разрешений на проживание, выданных в ЕС, выросло по сравнению с 2016 годом на четыре процента.