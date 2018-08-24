В Польше подсчитали, какую зарплату получают украинские заробитчане

Иногда может складываться впечатление, что украинцы зарабатывают больше поляков, но это потому, что они более охотно берут сверхурочные часы.

Более 2,5 тысячи злотых (около $675 или почти 19 тысяч гривень) получают ежемесячно 75% украинцев, работающих в Польше.

Об этом говорится в отчете компании по трудоустройству Personnel Service, сообщает zn.ua со ссылкой на Rzeczpospolita.

45% украинцев в Польше получают в месяц, за вычетом налогов, более 3000 злотых, то есть больше $810 или 22,6 тысячи гривень.

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Только 4,7% украинцев получают минимальную польскую зарплату 1550 злотых, на украинские деньги - больше 11,6 тысячи гривень.

По словам президента Personnel Service Кшиштофа Ингльота, украинцы зарабатывают примерно столько же, как и поляки. Он отметил, что иногда может складываться впечатление, что украинцы зарабатывают больше поляков, но это потому, что они более охотно берут сверхурочные часы.

Как отмечает издание, с точки зрения работодателей, работники-иммигранты не дешевле местных работников. И все больше фирм, учитывая проблемы с набором работников, склонны платить украинцам даже больше, чем полякам.

При этом расходы украинских трудовых мигрантов весьма небольшие. Почти 90% из них тратят меньше 1000 злотых ($ 270 или 7,5 тыс. гривень).

Ранее УНИАН сообщал, что украинские граждане, которые работают в Польше, за три месяца выслали домой рекордную сумму денег - почти 3 млрд злотых, или $800 млн. Это на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году.