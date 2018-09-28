Лишь каждый девятый украинский студент в Польше планирует возвращаться домой - СМИ

9% украинских студентов планируют возвращаться домой, 29% хотят переехать в другую страну ЕС, 28% хотят остаться в Польше.

Польский Институт публичных дел сообщил, что за три последних года количество студентов из Украины выросло в Польше с почти 10 тысяч в 2016-2017 учебном году до 35 тысяч 584 человек.

Как пишет Польское радио, согласно опросам, украинцы выбирают Польшу потому, что здесь ниже расходы на жизнь, чем в других странах; существует перспектива обучения без оплаты или с льготами в оплате; можно легче попасть на учебу; существует возможность после окончания вуза найти работу по специальности; а также потому, что на данном отделе или в данной высшей школе высокое качество образования.

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Институт публичных дел обращает внимание, что хотя украинцы и имеют, теоретически, некоторые льготы в вопросе получения визы или работы, и все же, на практике, студенты часто сталкиваются с определенными трудностями.

Украинские студенты на вопрос, что могло бы способствовать приезду их земляков на обучение в Польшу, говорили о предоставлении стипендии, помощь в вопросе трудоустройства и обеспечении юридических советов.

Большинство студентов, которые учатся в Польше, содержат родители. Согласно статистике, украинские студенты получают 1 тысячу 900 стипендий.

Лишь 9% украинских студентов планируют возвращаться домой. 29% хотят переехать в другую страну ЕС, 28% украинских выпускников польских вузов хотят остаться в Польше. А 26% студентов еще не знают, куда они поедут.

Среди тех, кто хочет оставаться в Польше, главные причины этого решения - более высокая зарплата, лучшие условия жизни и хорошие возможности работать по специальности.

Опрос украинских студентов был проведен среди более 1000 человек в Интернете с 28 марта по 4 мая 2018 года.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко призвал молодежь возвращаться в Украину после обучения за рубежом. Он также считает нормальным и обучения в других странах, а сам гордится образованием, полученным в Украине.