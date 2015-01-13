Великобритания передала миссии ОБСЕ в Украине 10 бронированных машин (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время торжественной церемонии передачи бронированных машин сказал посол Великобритании в Украине Саймон Смитт.

“Правительство Великобритании очень настроено продолжать осуществлять усилия по оказанию поддержки Украине. И поэтому мы заинтересованы в продолжении работы мониторинговой миссии ОБСЕ”, - сказал посол во время торжественной церемонии.

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Вместе с тем он напомнил, что аннексия Крыма Россией является неприемлемой, и что Россия должна способствовать урегулированию ситуации в Украине.

По его словам, если Россия будет продолжать придерживаться политики, при которой не будет никаких свидетельств прогресса, то она будет вынуждена продолжать платить большую цену за свои действия на востоке Украины.