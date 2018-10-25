Кровавое ДТП в Харькове: адвокат рассказал о диагнозе Зайцевой (видео)

У Зайцевой жалуются, что их подзащитная плохо себя чувствует.

Главной фигурантке смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Елене Зайцевой якобы диагностировали посттравматическую энцефалопатию головного мозга.

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Об этом заявил ее адвокат Евгений Мельниченко. Соответствующую запись опубликовал UA: Харьков.

По его словам, у Зайцевой постоянно повышается давление. "Ей поставили в СИЗО в медицинской части диагноз "посттравматическая энцефалопатия" с различными синдромами. При этом в СИЗО нет невропатологов. Это ее состояние вызвано объективными причинами, и это не попытка избежать наказания", - утверждает адвокат.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, проводивший осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.

Напомним, Киевский районный суд Харькова переносил на 24 октября слушания по делу о смертельном ДТП на улице Сумской из-за заявления обвиняемой Елены Зайцевой о плохом самочувствии.