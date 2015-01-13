Боевики обстреляли Малоорловку, погиб мирный житель

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции в Facebook.

«Под обстрелами боевиков гибнут мирные граждане. Сегодня, в 11.10 террористы обстреляли населенный пункт Малоорловка. 7 мин упали на жилые дома», - говорится в сообщении.

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