Боевики обстреляли Малоорловку, погиб мирный житель
12:37, 13 января 2015Общество
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Боевики обстреляли из минометов Малоорловку Донецкой области. В результате обстрела погиб местный житель.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции в Facebook.
«Под обстрелами боевиков гибнут мирные граждане. Сегодня, в 11.10 террористы обстреляли населенный пункт Малоорловка. 7 мин упали на жилые дома», - говорится в сообщении.
Читайте такжеС начала "режима тишины" боевики около 900 раз обстреляли силы АТО - Генштаб«В результате обстрела погиб местный житель», - отмечают в штабе АТО.
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