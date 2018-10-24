Актеры "Дизель шоу" запустили флешмоб, выставляя веселые видео с Мариной Поплавской

По словам актера Евгения Сморигина, Поплавская хотела бы, чтоб её близкие сейчас улыбались, а не грустили. "Ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь!", - написал комик.

Один из актеров комедийного проекта "Дизель шоу" Евгений Сморигин опубликовал на своей странице в Instagram видео с Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом 20 октября.

На нем актриса без макияжа поет в домашней обстановке. Запись была сделана в номере отеля перед одним из концертов колектива в Одессе, сообщил Сморигин. Он также предложил своим коллегам выкладывать веселые видео с Мариной Поплавской, запустив таким образом флешмоб "Марина с нами".

"Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, веселой... Мы часто пели с ней. Друзья, у вас наверняка есть подобные видео, фотки. Давайте, хотя бы в течении 9 дней, пока она с нами, выкладывать смешную, забавную, радостную Маришку. Она сейчас с нами и видит только наши слёзы и грусть... Может быть я не прав, поправьте меня... Но мне кажется, ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь!", - написал комик.

Идею Сморигина уже поддержала актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко. Она также опубликовала видео на котором Поплавская поет.

"Выкладываю видео Мариночки из наших актёрских будней. Она всегда любила повеселиться, пошутить, прикольнуться за кулисами. Часто говорила: "Викуся, а давай снимем что-нибудь "эдакое". Любим тебя очень и всегда будем любить", - подписала видео Булитко.

Поддержала флешмоб и Ольга Гуцало, которая тоже была частью команды "Дизель шоу". Она написала, что на гастролях часто жила с Поплавской в одном номере и опубликовала видео, на котором актриса "греется" от изображения костра в телевизоре.

Присоединились к флешмобу и другие знакомые актрисы. Парикмахер Евгений Кондратюк выложил видео, на котором он красит Викторию Булитко и Марину Поплавскую. Во время процедур атрисы шутят и смеются.

Как сообщал УНИАН, утром 20 октября на Житомирской трасе под Киевом автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фурой. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Ранее команда "Дизель Студии" опубликовала щемящее видео-реквием в память о Марине Поплавской.