Фармак заявляет, что не поставляет лекарства в ОРДЛО

ПАО «Фармак» не проводит никаких операций с временно оккупированными территориями и действует исключительно в правовом поле Украины.

Об этом идет речь в открытом письме компании, опубликованном на ее официальном сайте.

«ПАО «Фармак» – ответственный и прозрачный бизнес, который платит налоги, создает рабочие места и вносит весомый вклад в развитие отрасли и экономики страны. За 2017 год «Фармак» уплатил 526,5 млн грн налогов в государственный бюджет (единственная компания в отрасли, вошедшая в сотню крупнейших налогоплательщиков страны), инвестировал 486 млн грн в модернизацию производства ($239 млн инвестиций с 1995 года). Компания достойно представляет нашу страну на международной арене – препараты ПАО «Фармак» продаются в более чем 20 странах мира. ПАО «Фармак» – один из крупнейших работодателей, в котором трудятся более 2500 человек», - говорится в открытом письме.

Вместе с тем, в компании напомнили о проектах, связанных с поддержкой украинской армии.

«ПАО «Фармак» оказывает поддержку украинской армии, с 2014 года направив на помощь Вооруженным силам Украины более 6 млн грн. Волонтеры ПАО «Фармак» трижды проводили акцию «Я работаю один день для армии». Собранные средства направлены на приобретение и обустройство на побережье передвижных модульных домиков для спецподразделения Мариупольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины, которая патрулирует границы нашего государства в Азовском море», - отмечается в письме.

В компании считают провокацией появления материалов о якобы причастности ПАО «Фармак» к поставкам лекарств на временно оккупированные территории.

«Обществу нужна стабильность. Поэтому подобные провокации со стороны политических структур негативно влияют на общественное мнение и дестабилизируют ситуацию в стране. Сегодня не так много компаний, которые могут открыто сказать, что работают честно и способствуют развитию государства. Компаний, которые собственным примером показывают, что быть прозрачным и открытым бизнесом – выгодно и необходимо для построения независимой страны и здорового общества», - говорится в письме.

СПРАВКА

ПАО «Фармак» - украинский производитель лекарственных препаратов европейского уровня. Благодаря высокому качеству препаратов и инновационному подходу в производстве, ПАО «Фармак» с 2010-го года является лидером фармацевтического рынка Украины (согласно структуры маркетирующих организаций в каждом из периодов).

В портфеле компании 220 продуктовых досье. Ежегодно Компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

Продукция ПАО «Фармак» экспортируется в 20 стран мира. В компании работают более 2400 человек.