В ГПУ объяснили, почему сегодня нельзя начинать строительство музея Революции Достоинства

По словам Сергея Горбатюка, с июля Киевская городская власть никак не реагирует на просьбы о временном переносе памятного знака погибшим 20 февраля 2014 года, чтобы эксперты смогли провести следственный эксперимент.

До проведения следственного эксперимента строительство музея Революции Достоинства начинать нельзя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил руководитель Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"В июле стало известно, что осенью должно начаться строительство музея и будет изменена обстановка на улице Институтской. Поэтому мы запланировали провести до октября, до начала строительных работ, следственный эксперимент. Для обеспечения сохранности объектов на Институтской, прокурор издал постановление о запрещении любых изменений на улице до завершения следственного эксперимента. Также было направлено письмо в КГГА о переносе мемориала. И этот перенос был согласован с семьями погибших", - сказал Горбатюк.

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Он также добавил, что с июля просьбы к киевской власти остались без ответа. Памятная стела так и не перенесена несмотря на то, что в ноябре уже должны начаться строительные работы на Институтской, которые навсегда уничтожат недвижимые объекты - деревья, рекламные ситилайты и в целом рельеф улицы.

Также Горбатюк отметил, что для обеспечения возможности провести следственный эксперимент прокурор ДСР обратился в Печерский суд с ходатайством наложить арест на часть улицы Институтской, но судья по сути обманул прокурора: по завершении рассмотрения этого ходатайства он пообещал, что удовлетворит его, но через несколько дней вынес решение, которым отказал в аресте участка.

"В судебном заседании судья Новак сказал прокурору, что удовлетворяет ходатайство. А когда прокурор пришел получать решения, там было написано об отказе", - сказал Горбатюк.

Горбатюк отметил, что уже через неделю - 10 дней, могут начаться строительные работы, а памятный знак так и не перенесли.

"Сложилась практически безвыходная ситуация. Непонятно, кто принимает решения и что происходит. Потому что когда мы повторно обратились в КГГА, там сказали что нет согласия генпрокурора. В ГПУ мы выяснили у заместителя генпрокурора, что Луценко не против. И получается, что КГГА не против, генпрокурор не против, а следственные действия не проводятся. Поэтому я еще раз обращаюсь к киевской власти, к генпрокурору, чтобы они приняли совместные меры, чтобы завершить следственные действия".

Также Горбатюк добавил, что если даже проводить следственный эксперимент ежедневно с утра до вечера, то на это потребуется не менее 16 дней. Хотя на практике потребуется больше времени.

Также Горбатюк отметил, что уже сегодня обстановка на улице Институтской частично безвозвратно изменена. В частности, без разрешения следствия были спилены несколько сухих деревьев.

"Еще в 2014-15 годах, мы писали письма, чтобы не снимали рекламные ситилайты, не демонтировали столбы и не спиливали деревья без разрешения следователя. За это время три дерева были срезаны, однако с участием следователей, деревья были исследованы металлоискателем и там даже были найдены пули. А в этом году были срезаны деревья без разрешения следователей. И сейчас мы проводим расследование, почему это произошло", - сказал Горбатюк.