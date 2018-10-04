Проведение следственных экспериментов по делу экс-"беркутовцев" под угрозой срыва - Горбатюк

Если на ул. Институтской начнется строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства, то это сделает невозможным проведение ряда следственных экспериментов по делу в отношении пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах людей на Майдане.

Проведение важных следственных экспериментов по делу в отношении пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах людей на Майдане, под угрозой срыва.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он пояснил, что несколько месяцев назад прокурором Департамента спецрасследований ГПУ было издано предписание о запрете менять ландшафт ул. Институтской до проведения следственных экспериментов. Однако это предписание было отменено заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской как, по ее мнению, не соответствующий нормам Уголовного процессуального кодекса.

После этого прокурор обратился в суд с ходатайством о запрете менять ландшафт на месте проведения следственных экспериментов.

Судья Печерского райсуда столицы, который рассматривал документ на заседании суда, заявил, что удовлетворяет это ходатайство, но через несколько недель издал постановление об отказе в удовлетворении.

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Горбатюк отметил, что на сегодня ситуация сложилась таким образом: если строительные работы начнутся до проведения следственных экспериментов, то их будет уже невозможно провести. Также он добавил, что Управление спецрасследований будет снова обращаться в суд с ходатайством о запрете строительных работ на Институтской до проведения следственных экспериментов.

Кроме того, как отметила на своей странице в Facebook адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская, с июля текущего года родственники героев дали разрешение на временный демонтаж и перенос мемориала погибшим для проведения следственного эксперимента, но мемориал до сих пор не демонтировали, эту процедуру переносили несколько раз.

В то же время Горбатюк в комментарии УНИАН отметил, что провести следственные эксперименты в сентябре не удалось именно потому, что "Киевская администрация мемориал так и не перенесла, и это делает невозможным проведение следственных экспериментов на его месте и в непосредственной близости от него".

Как сообщал УНИАН, директор Музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что 4 июля получил предписание от Департамента спецрасследований ГПУ о запрете строительства музея и мемориала на Институтской.

Впоследствии в комментарии УНИАН Горбатюк заявил, что изданное прокурором постановление не запрещает строительство музея, а касается запрета до завершения следственных и судебных процедур (в частности, следственных экспериментов) менять места совершения преступления - на проезжей части Институтской, где гибли люди и находились подозреваемые в убийствах правоохранители.

В то же время Горбатюк сообщил, что точного срока действия предписания в постановлении не было, но завершить следственные действия планировали за 2-3 месяца.

5 июля заместитель генпрокурора Стрижевская своим постановлением отменила решение о запрете совершения действий по изменению ландшафта на улице Институтской.