Лорак решила поставить свою "Диву" на паузу (фото, видео)

Ани Лорак поблагодарила своей команде, с которой она "может свернуть горы". Шоу "Дива" артистка продолжит в ноябре.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и гастролирует по России, решила поставить свое шоу "Дива" на паузу.

"10 городов за 2 недели! Шоу "Дива" продолжит тур в ноябре... Полна эмоций команда Ани Лорак передает слова благодарности каждому зрителю за теплый прием, аплодисменты и подарки!", - написала певица в Instagram.

Как сообщал УНИАН, 18 октября украинская певица Ани Лорак презентовала песню "Сон". В ее новой песне есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.