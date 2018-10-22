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Лорак решила поставить свою "Диву" на паузу (фото, видео)

12:46, 22 октября 2018
Общество
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Лорак активно гастролирует в РФ / фото instagram.com/anilorak

"10 городов за 2 недели! Шоу "Дива" продолжит тур в ноябре... Полна эмоций команда Ани Лорак передает слова благодарности каждому зрителю за теплый прием, аплодисменты и подарки!", - написала певица в Instagram.

Как сообщал УНИАН, 18 октября украинская певица Ани Лорак презентовала песню "Сон". В ее новой песне есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.

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Теги: #Россия#видео#фото#Ани Лорак