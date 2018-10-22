Меньше половины украинцев считают, что Крым вернется в состав Украины

Более трети украинцев - 38,8% - разделяют мнение, что Крым возможно вернуть в состав Украины после смены власти в РФ.

42,3% опрошенных граждан Украины считают, что оккупированный Россией Крым можно вернуть в состав Украины только в долгосрочной перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса населения Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года.

Сначала социологи спросили у респондентов, в состав какой страны должен входить Крым.

Так, 68,9% опрошенных считают, что Крым должен входить в состав Украины, 12,5% - должен быть таким образованием как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, 4,4% - должен входить в состав России. Еще 14,2% затруднились ответить.

Также в украинцев спросили, возможно ли возвращение территории Крыма в Украину в будущем.

Так, 42,3% считают, что скорее всего, возможно, но только в долгосрочной перспективе, 20,1% - скорее, уже невозможно, 15,5% - нет, абсолютно невозможно (Крым потерян для Украины навсегда). Лишь 5,4% считают, что возвращение Крыма возможно уже в ближайшей перспективе. В то же время, 16,7% затруднились ответить.

Читайте такжеЭксперт объяснил взаимосвязь между вторжением РФ в Украину и керченской трагедией

Вместе с тем, у тех респондентов, которые считают, что Крым может вернуть, социологи спросили, при каких обстоятельствах или каким образом это можно сделать. Участники опроса могли одновременно выбрать не более трех ответов.

В этой связи 38,8% считают, что это возможно при условии смены власти (президента) в Российской Федерации, 31,6% - при условии значительного усиления санкций и давления на РФ со стороны международного сообщества, которые заставят РФ вернуть Крым Украине, 31% - при условии проведения реформ и повышения общего уровня благосостояния в Украине, что будет привлекать жителей Крыма. Также, 14,4% считают, что Крым сам вернется в Украину в связи с ухудшением внутриполитической и экономической ситуации в РФ, 9,6% - силовым способом (путем военного наступления украинских Вооруженных сил на территорию Крыма).

Опрос был проведен во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН, экс-депутат Госдумы оценил вероятность возвращения Крыма в состав Украины.