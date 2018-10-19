"Секрет прост": в КГГА рассказали, как можно повлиять на цену за тепло в квартирах

330 дома в Киеве приняли участие в программе по энергосбережению.

Отопительный сезон на пороге, а украинцы до сих пор не знают, каких цен на газ и тепло ожидать от правительства.

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Переговоры с МВФ, который убеждает правительство увеличить тарифы, буксируются, потому что Кабмин в очередной раз отложил неприемлемое для него решение. Сокращаются субсидии, а значит хватит их не всем, кто рассчитывает на государственную поддержку, рассказали в программе "Право на владу" на телеканале 1+1.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев говорит, что "влиять на тариф люди не могут, поэтому надо воздействовать на потребление энергоносителей".

"Секрет прост. Технические мероприятия по энергосбережению, которое объединение владельцев многоквартирных домов воплощает за счет государственных программ. В этом доме были заменены теплопункт, окна... 9 грн за квадратный метр. 330 дома в Киеве приняли участие в такой программе. Люди проинвестировали 130 млн грн и проинвестировал город - 240 млн грн. Это реальный механизм влияния на нашу платежку", - рассказал Пантелеев.