Украинский авиаконструктор с дочкой установили два мировых рекорда (видео)

Им удалось на своем сверхлегком самолете пролететь 1000 километров по замкнутому маршруту и сделать это с максимальной скоростью.

Украинский авиаконструктор Юрий Яковлев с дочкой установили сразу два мировых рекорда.

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Им удалось на своем сверхлегком самолете пролететь 1000 километров по замкнутому маршруту и сделать это с максимальной скоростью, говорится в сюжете ТСН.

Семейство вылетело из Киевщины и долетело до Балты Одесской области, после чего через Горишние Плавни вернулось на аэродром. Маршрут занял 8 часов. По словам Яковлева, им удалось преодолеть даже более тысячи километров.

Уже завтра авиаконструктор планирует зарегистрировать рекорд.

Как сообщал УНИАН, 14 октября в Киеве установили рекорд по массовому исполнению гимна ОУН.