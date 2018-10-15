В Киеве установили рекорд по массовому исполнению гимна ОУН (видео)
05:35, 15 октября 2018Общество
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По данным представителя Книги рекордов Украины, всего в исполнении гимна приняли участие 8368 человек.
Участники марша 76-й годовщины создания УПА установили рекорд Украины по самому массовому исполнению гимна украинских националистов "Зродились ми великої години".
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Рекорд установлен на Европейской площади в Киеве. По данным представителя Книги рекордов Украины, всего в исполнении гимна приняли участие 8368 человек.
24 августа 2018 песня была использована как гимн новой украинской армии на параде ко Дню Независимости Украины.
Как известно, 14 октября отмечается День защитника Украины. В центре Киева прошел марш националистов который собрал около 15 тысяч участников.
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