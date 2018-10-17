Фонд Бориса Ложкина передал оборудование для Центра детской кардиологии на 9 млн грн



16 октября Борис Ложкин и Надежда Шаломова, основатели Благотворительного фонда Бориса Ложкина, передали медицинское оборудование Центру детской кардиологии и кардиохирургии под руководством Ильи Емца. Об этом Ложкин сообщил на своей Facebook-странице. Стоимость пожертвования составила более 9 млн грн.

«Сегодня мы передали Центру Емца высокотехнологичный аппарат искусственного кровообращения Maquet HL 20, который был приобретен на средства, полученные в ходе четвертого аукциона «Искусство ради жизни». Изобретение аппарата искусственного кровообращения в свое время сделало возможным проведение сложных операций на сердце. На время операции сердце «отключают» и аппарат, по сути, выполняет его функции», — сообщил Ложкин.

Первый благотворительный аукцион, организованный Фондом Бориса Ложкина, состоялся в мае 2015 года. Цель проекта - спасение жизней украинских детей путем сбора средств на поддержку отечественных детских медицинских учреждений.

«Это был своеобразный эксперимент. Мы еще не знали, что идея объединить на одной площадке украинских меценатов и ведущих художников ради помощи детским медицинским учреждениям и спасения жизни украинских детей станет не просто успешной, а превратится в великое дело и добрую традицию», — говорит Ложкин.

За вырученные на первом аукционе средства Фонд приобрел универсальный УЗ-аппарат Philips EPIQ-7, который позволяет диагностировать болезни сердца у детей еще до рождения, в утробе. В Украине такое оборудование появилось впервые. Аппарат был передан Центру детской кардиологии и кардиохирургии. За почти три года его работы было обследовано более 7600 детей и 2900 беременных женщин. Также фонд приобрел реанимационное место для новорожденных, которое создает оптимальные условия для выздоровления детей в послеоперационный период. За тот же период лечение на нем прошли более 250 детей, в том числе прооперированных в первые часы жизни.

В марте 2016 в «Мистецьком Арсенале» состоялся второй аукцион «Искусство ради жизни». На собранные от продажи 70 произведений искусства средства Фонд Бориса Ложкина приобрел и передал детскому кардиологическому Центру два аппарата Flow-I производства компании Maquet Critical Care (Швеция). Эта система работает на базе реанимационного аппарата искусственной вентиляции легких и позволяет проводить анестезию даже новорожденным или недоношенным детям. С помощью двух анестезиологических аппаратов Flow-I за почти два года их работы было проведено более 1500 операций, в том числе на сердцах младенцев весом до 2 кг.

Третий аукцион состоялся в июне 2017 года. На этот раз средства Фонд Бориса Ложкина направил на создание отделения постинтенсивного ухода и реабилитации недоношенных детей на базе Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины. Главная задача этого отделения - высококвалифицированная медицинская помощь и реабилитация новорожденных детей из группы риска: рожденных преждевременно или с перинатальной патологией. За средства благотворителей была проведена капитальная реконструкция помещения и приобретено оборудование для проведения интенсивной терапии детям с перинатальной патологией - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациентов, аппараты регистрации доклинических судорог, лампы фототерапии, пульсоксиметры, кювезы. В конце декабря 2017 года отделение начало свою работу. В отделении, рассчитанном на 15 коек, врачи могут оказывать помощь более 300 детям ежегодно.

В этом году аукцион «Искусство ради жизни» прошел 19 июня в «Мистецьком Арсенале». Было продано более 70 произведений искусства ведущих современных украинских художников. Как отметил Борис Ложкин, Фонд планирует продолжить проведение аукционов.

«Не знаю ни одного человека, который мог бы остаться равнодушным к тому, что делают в Центре. И каждый год благотворительный аукцион «Искусство ради жизни», который проводит наш фонд, это убедительно доказывает: все больше людей присоединяется к нашей инициативе. Это художники, год за годом предоставляющие свои работы, и, конечно же, его участники — ведущие меценаты Украины», — говорит Борис Ложкин.