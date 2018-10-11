Ичня оживает после взрывов: селяне возвращаются в свои дома (видео)

Жители, которые вернулись в свои дома, в шоке: стекла повылетали, техника разбита.

Военные склады на Черниговщине уже не горят - пожар потушили. В районе Ични спокойно.

Все данные указывают на то, что это была диверсия. За несколько дней до взрывов в населенных пунктах вблизи складов возникли перебои с мобильной связью, а на украинско-российской границе заметили спецавтомобили, которые, вероятно, перевозили российские беспилотники.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

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С прилегающих к арсеналу территорий были эвакуированы более 12,5 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

На момент взрыва на арсенале под Ичней хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.

К тушению пожара из-за взрывов боеприпасов привлечены самолеты и пожарные танки. В Ичне и ближайших населенных пунктах началась операция по разминированию территории в радиусе 16 км от военного арсенала.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 100 млн грн на восстановление населенных пунктов, пострадавших от взрывов.