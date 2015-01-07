В Житомире священники разных конфессий помолились за мир в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, акция проходила напротив здания Житомирской облгосадминистрации, в ней приняли участие более 300 человек.

Священники разных конфессий и рядовые житомиряне вместе молились за мир в Украине и за сохранение ее целостности.

Читайте такжеВ Киево-Печерской лавре состоялось заседание Священного Синода УПЦ (+журналы)

В молитве за единство Украины приняли участие епископ Объединения евангельских христианских церквей Украины Александр Дехтяренко, управляющий Житомирской епархией УПЦ КП архиепископ Житомирский и Овручский Изяслав и другие.

Организатором мероприятия выступила церковь «Завет Иисуса Христа».

«Возрадуемся рождению Господа и Спасителя, Сына Божия Иисуса Христа! Помолимся за мир в Украине вместе», - прозвучало на мероприятии.

Таким общим празднованиям в Житомире церковных праздников уже 15 лет.