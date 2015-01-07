В Житомире священники разных конфессий помолились за мир в Украине
Сегодня, в день Рождества Христова, в Житомире на площади Королева у новогодней елки состоялась акция «Молитва за Украину» с участием священников и верующих разных конфессий.
Как передает корреспондент УНИАН, акция проходила напротив здания Житомирской облгосадминистрации, в ней приняли участие более 300 человек.
Священники разных конфессий и рядовые житомиряне вместе молились за мир в Украине и за сохранение ее целостности.
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В молитве за единство Украины приняли участие епископ Объединения евангельских христианских церквей Украины Александр Дехтяренко, управляющий Житомирской епархией УПЦ КП архиепископ Житомирский и Овручский Изяслав и другие.
Организатором мероприятия выступила церковь «Завет Иисуса Христа».
«Возрадуемся рождению Господа и Спасителя, Сына Божия Иисуса Христа! Помолимся за мир в Украине вместе», - прозвучало на мероприятии.
Таким общим празднованиям в Житомире церковных праздников уже 15 лет.