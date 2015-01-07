Раненому бойцу АТО дали год условно за гранату с фронта
16:56, 07 января 2015Общество
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Приморский районный суд Одессы приговорил к году условно за незаконное хранение боеприпасов военнослужащего 74 отдельного батальона разведки, проходившего лечение в военно-медицинском центре Южного региона (411-й госпиталь).
Граната РГД-5 / vorotila.ua
Как отмечается в приговоре, 15 сентября боец нашел возле поселка Курахово Донецкой области восемь патронов калибра 5,45 мм и гранату РГД-5. Находку он спрятал среди своих личных вещей, совершив тем самым преступление, предусмотренное 263 статьей Уголовного кодекса, сообщает Думская.
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10 октября его ранили. Мужчину доставили в Одессу, где врачи обнаружили боеприпасы.
Военнослужащий согласился сотрудничать со следствием, что учел, вынося приговор, суд.
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