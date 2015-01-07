Раненому бойцу АТО дали год условно за гранату с фронта

Как отмечается в приговоре, 15 сентября боец нашел возле поселка Курахово Донецкой области восемь патронов калибра 5,45 мм и гранату РГД-5. Находку он спрятал среди своих личных вещей, совершив тем самым преступление, предусмотренное 263 статьей Уголовного кодекса, сообщает Думская.

Читайте такжеВ Николаеве мужчина пришел в суд с двумя гранатами (фото)

10 октября его ранили. Мужчину доставили в Одессу, где врачи обнаружили боеприпасы.

Военнослужащий согласился сотрудничать со следствием, что учел, вынося приговор, суд.