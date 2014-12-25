Депутаты, в которых бросили гранату на Грушевского, не пострадали – СМИ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на столичную милицию.

В пресс-службе самого Парубия заявили, что пока не комментируют ситуацию со взрывом.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря в 23.20 возле гостиницы «Киев» произошел взрыв. По данным правоохранителей, неизвестный бросил гранату под ноги группе народных депутатов, среди которых был и Парубий. Сейчас эксперты-криминалисты устанавливают, была ли это граната РПГ-5, светозвуковая граната.

Читайте такжеНа Грушевского неизвестный бросил гранату в депутатов Верховной Рады (видео)

После взрыва злоумышленник побежал в сторону Крепостного переулка. Сотрудники столичной милиции начали его преследование. Во время погони неизвестный бросил в сторону правоохранителей еще одну гранату, в результате чего пострадал один милиционер, который сейчас госпитализирован. Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.

Следственным отделом Печерского райуправления столичной милиции открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 «хулиганство».